تمكين الأطفال بدور الأيتام من ممارسة الألعاب والأنشطة في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لتمكين الأطفال الأيتام بدور الرعاية من ممارسة الأنشطة الرياضية على مستوى المحافظة.





وتشمل المبادرة 10 دور أيتام بـ 7 مراكز ومدن ، للأطفال بداية من عمر 3 سنوات، كما تشمل كافة الألعاب الرياضية المتعددة مثل:كرة القدم والسلة واليد وألعاب القوى، والجمباز ،وتنس الطاولة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الشاملة "حياة كريمة"، وضمن خطة أعدتها المحافظة لتوفير الرعاية المناسبة للفئات الأولي بالرعاية مثل :ذوي الإعاقة والأيتام وغيرهم ،وذلك بشراكة بين كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.





وأشار محافظ بني سويف إلى أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، توقيع بروتوكول تعاون تم إعداده بين الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي،يتضمن اختصاصات ومهام كل جهة ، حيث ستقوم مديرية التضامن بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن اسم الطفل وعمره ،واللعبة أو الرياضة المميز فيها وغيرها من التفاصيل المهمة،فيما تقوم مديرية الشباب والرياضة باتاحة مراكز الشباب المجهزة والقريبة من دور الأيتام ، وتوفير مدربين لتدريب الأطفال على الألعاب التي سيتم إدماجهم بها حسب اختبارات شاملة تمت لهؤلاء الأطفال لتحديد اللعبة المناسبة لكل طفل.



