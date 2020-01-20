سفير مصر بلندن: مصر عقدت عددا من الاتفاقيات على هامش القمة البريطانية الأفريقية ..فيديو

أكد السفير طارق عادل سفير مصر في لندن أن مصر عقدت عددا من الاتفاقيات، وذلك على هامش القمة البريطانية الأفريقية، مؤكدا أنه كان هناك مشاركة كبيرة من رجال الأعمال المصريين.



وأضاف سفير مصر في لندن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن القمة البريطانية الأفريقية تستهدف تعزيز التعاون المباشر بين بريطانيا والقارة الأفريقية.



وتابع سفير مصر في لندن أن رجال الأعمال المصريين عقدوا لقاءات مع نظرائهم في بريطانيا والدول الأفريقية.



وأشار السفير طارق عادل أنه تم توقيع بروتوكول تفاهم بين الصندوق السيادي المصري وإحدى الشركات البريطانية وهو يتيح تمويل لعدد من المشروعات الكبيرة في مصر.



وقال سفير مصر في لندن إنه يجب فتح الأسواق البريطانية للمنتجات الإفريقية وتوفير التمويل الدولي اللازم للمشروعات.