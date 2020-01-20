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برلمان

مفيدة عبدالرحمن.. قصة إنجاز تاريخي لبرلمانية استمر 17 عاما

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
لم يقتصر الأمر على شهرتها المهنية في المحاماة فقط، بل تخطى الأمر أبعد من ذلك لتحقق مفيدة عبدالرحمن إنجازا برلمانيا لم تحققه نائبة من قبل، حيث تعد أول سيدة مصرية تستمر عضوا بمجلس الأمة لمدة 17 عامًا متصلة، مثلت فيهم دائرتها الأزبكية والظاهر لدورات عديدة.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد مفيدة، التي ولدت في 19 يناير عام ١٩١٤، وكانت أول فتاة تلتحق بكلية الحقوق عام 1935 وحصلت على ليسانس الحقوق عام 1939.

ومن بين القضايا الأكثر أهمية التي فازت بها مفيدة قضية زميلتها الناشطة درية شفيق، التي تم استدعاؤها إلى المحكمة بعد أن اقتحمت البرلمان مع 1500 امرأة، وكان هناك مئات المحاميات في مصر في ذلك الوقت عام 1951، لكن مفيدة كانت الأقوى، ونجحت هي وغيرها من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن شفيق في تأجيل القضية.

ومن ضمن إنجازاتها البرلمانية أيضًا هي كونها المرأة الوحيدة التي شاركت في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، والقوانين التي تنظم مسائل الأسرة المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث الحاسمة في إعادة تشكيل النظام القانوني للتكيف مع التقدم الذي أحرزته المرأة لتكون ضمن القوى العاملة والمشاركة في الحياة العامة داخل مصر.

وتوفيت مفيدة عبدالرحمن يوم ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ عن عمر يناهز ٨٨ عاما، بعد مسيرة قانونية حافلة في سلك المحاماة امتدت قرابة 60 عامًا.
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