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مرأة

الأسباب الحقيقية لمأساة الخاسرين في ذا فويس كيدز

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:02 م
اسماء محمد
قالت الدكتورة اعتماد عبد الحميد ، خبير علاقات أسرية وزوجية، إن السبب الرئيسي في معاناة بعض الاطفال الخاسرين من ذا فويس كيدز من أزمات ومشكلات نفسية هو سوء تعامل الأهل مع الأزمة.

وأضافت "اعتماد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن شحن الأهل النفسي للطفل واخباره انه رائع وموهوب ومستحيل أن يخسر، يجعل الطفل يصاب بصدمة كبيرة بعد الخسارة ، خاصة ان هناك معايير عديدة للفوز غير الصوت الجيد .

وأوضحت أن الصوت الجميل ليس المقياس الوحيد في مسابقات الغناء وهناك العديد من الاعتبارات الأخرى مثل طريقة الاداء وطبيعة الاغاني التى يجيد غناءها وحفاظه على اللحن ومخارج الحروف فلابد أن يحرص الاهل على توعية الطفل بهذه الأمور وأن الخسارة تعني وجود مشكلة في احدي النقاط ولا تعني انه فاشل.

وأكدت " اعتماد" ضرورة أن يزرع الأهل الثقة فى الطفل وأن الخسارة لا تعني انه فاشل أو غير موهوب بل قد يكون هناك عيوب بسيطة يمكن علاجها ويمكن المحاولة مرة اخري سواء فى نفس المسابقة أو مسابقات أخري، فالخسارة ليست نهاية الكون.

وأشارت إلى نقطة مهمة وهى أن الضغط النفسي الذي يمارسه الأهل على الطفل هو السبب فى معاناتهم النفسية بعد الخسارة بل أحيانا يكون هو السبب فى عدم الفوز فى المسابقة لأنه يجعل الطفل مرتبكا وتركيزه أقل.
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