ريم البارودى تهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها بهذه الكلمات.. شاهد

هنأت الفنانة ريم البارودى الفنانة مى عز الدين بعيد ميلادها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى" انستجرام".



وعلقت ريم البارودى، قائلة: " مي عز الدين👸🧚👑💚👑 كل سنة وانتي دايما طيبة ومحترمة وجدعة وخلوقه عقبال مليون سنة يابرنسيسه👑❤️🎂❤️ Happy birthday mikkaaa ".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وعلق عدد من متابعيها قائلا: "البرنسيسة - بحبك - كل سنة وأنت طيبة".



يذكر أن مى عز الدين تظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الفلوس المعروض حاليا بالسينما، والذى يقوم ببطولته تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.



كانت مي عز الدين قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسلها البرنسيسة بيسة ، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة بوسى وإيمان السيد وحجاج عبد العظيم.