محطات صرف ومدارس.. محافظ القليوبية يتفقد المشروعات التنموية ببنها

واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملاته بنطاق مدن المحافظة لمتابعة موقف المشروعات التنموية التي يتم إنشاؤها بنطاق كل مدينة والعمل على دفع عجلة العمل بها حتى يشعر المواطن بتحسن في الخدمات ورفع الأعباء عن كاهل البسطاء.



وأجري محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بنطاق مدينة بنها بدأت بتفقد توسعات محطة معالجة بنها بالرملة حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 96% وشدد المحافظ على سرعة دفع الأعمال للانتهاء من المشروع لخدمة أهالي بنها.



واستكمل المحافظ جولته حيث تفقد مصنع "وظيفتك جنب بيتك" بقرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها حيث يعد هذا المشروع تجربة رائدة وناجحة فتحت آفاقا واسعة لتشغيل الشباب كما تابع المحافظ خطوط سير الانتاج بالمصنع وأكد على استمرارهم بتقديم منتج جيد لأنه يمثل الصناعة المصرية بالخارج.



كما قام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة كفر سندنهور تعليم أساسى تتسع ل 9 فصول بتكلفة 3 مليون جنيه كما وضع حجر أساس مدرسة الشهيد علاء عفيفى سالم بالشموت توسعة 20 فصل بتكلفة 6 مليون جنيه.



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس عن طريق إنشاء مدارس جديدة بالتنسيق مع هيئه الأبنية التعليمية لإيجاد أراضي تصلح لإقامة مدارس عليها خاصة بالمدن التي تعاني من الكثافة العالية للطلاب بالمدارس.



كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة الوحدة البيطرية بالشموت بتكلفة 224 ألف جنيه وتفقد أعمال الصرف الصحى لقري كفر العرب ومرصفا وكفر الحمام بتكلفة 66 مليون جنيه كما تفقد محطة معالجة شبلنجة والتي ستعمل بطاقة 30م3/يوم وتبلغ تكلفة إنشائها 50 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 90% وكذلك محطة مياه شبلنجة والتي ستعمل بطاقة 20 ل/ث بتكلفة 80 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 23%.



وخلال الجولة تفقد الهجان أعمال رصف وتدبيش طريق بنها ميت غمر على الرياح التوفيقى بتكلفة 5 ملايين و739 ألف جنيه كما تفقد أعمال ترميم مستشفى الإدمان بتكلفة 384 ألف جنيه واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية "إحلال جزئي 22 فصل" بتكلفة 8 ملايين جنيه.