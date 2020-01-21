برلماني: قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار تحقق مكاسب عديدة للقارة





وقال النائب هشام عمارة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قمة أفريقيا- بريطانيا للاستثمار لها أهمية كبيرة في زيادة حجم الاستثمارات في القارة، وسوف تخرج بمكاسب عديدة لمصر وللقارة الأفريقية، لا سيما على مستوى الاستثمارفي التعليم، وهو أمر ضروري، خاصة التعليم الجامعي، الذي يعتبر أحد المجالات التي تتفوق فيها بريطانيا.





وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه من المتوقع أن يكون هناك استثمارات بين أفريقيا وبريطانيا على مستوى القطاع الصناعي، كذلك الأمر بالنسبة لقطاع الطاقة.





وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة استمرار التعاون بين القارة الأفريقية وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية.





ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة الاستثمار الأفريقية - البريطانية 2020 التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.





وتسلط القمة الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.

أكد النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك تكافؤ في الفرص الاستثمارية التي تنجم عن قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار، بحيث تكون في مجالات تحتاجها القارة بشكل فعلي.