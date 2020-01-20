مسيرة الشاعر منصور البغدادي بقصر ثقافة المنصورة





كما نظم قصر ثقافة نجيب سرور بإخطاب بداية فعالية أسبوع "اتحضر للأخضر" بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بدأ اللقاء بمحاضرة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة" حاضرها الباحثان محمد عارف وسلوى محمود، وضحوا أن التغيرات المناخية بأنها مجموعه من المشاكل التي تطرأ على حالة المناخ العامة فى الكرة الأرضية والتي تسبب تغيرا جذريا فى الطقس فيسبب أرتفاع حاد فى درجات الحرارة فى المناطق التي كانت تصنف سابقا بأنها معتدلة أو حدوث فيضانات فى المناطق التي كانت تصنف بأنها مناطق جافه ويزداد التخوف من تفشي هذه الظاهرة وتفاقمها أكثر فأكثر خصوصا فى ظل ازدياد الملوثات وتغير نمط الحياة، كما تحدثوا أيضا عن أسباب التغيرات المناخية منها حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري.



ناقش بيت ثقافة البصراط كتاب "أضواء المعرفة " تناول الجديد في عالم الحيوانات والبيئة التي تعيش فيها، ونفذت مكتبة اللاوندى ورشة فنية عن عيد الشرطة، ونظمت مكتبة أبو قراميط ندوة شعرية للمواهب من الأطفال بقصائد متنوعة منهم عمرو البلتاجي وقصيدة عن الأم للشاعر هشام الجخ، وأحمد محمد قصيدة نهج البردة للشاعر أحمد شوقي، والطالب حمدي سعيد وقصيدة بعنوان سيناء أرض الفيروز للشاعر يوسف خليف، بينما نظم بيت ثقافة المطرية عرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية تضمن مجموعة من أغاني التراث ومنها موشح أحن شوقا، وآه يا اللى، شفتوشى، مع عرض للتنورة للطفل يوسف الغريب.

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بالغا بذوي القدرات الخاصة والتوعية بحقوقهم بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة أجا محاضرة بعنوان "التغذية السليمة لذوى القدرات الخاصة" تناولت كيفية التعامل مع الأطفال المعاقين بالأسرة، وأكدت أنه لابد من تكاتف أفراد الأسرة وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تساعد على النمو السليم عقليا وجسديا لهذا الطفل ويجب الحذر من الإفراط فى التدليل والخوف الزائد والعزلة حتى لا يؤثر سلبا على سلامته ونموه.ضمن نشاط نوادي الأدب عقد نادي أدب قصر ثقافة المنصورة أمسية شعرية بعنوان "سيرة ومسيرة الشاعر منصور البغدادي" أدارها الشاعران علي عبد العزيز وحسن أبو عرب، تناولت السيرة الذاتية للشاعر، فقد تخرج من كلية التجارة جامعة المنصورة عام ٢٠٠١ كما حصل علي دبلوم عام من كلية التربية جامعة المنصورة عام ٢٠١٢ وعضو نادي أدب بيت ثقافة بني عبيد، من شعراء العامية المعاصرين ومن ضمن الآباء الذين ورد ذكرهم في معجم أدباء مصر وحصل علي عدة جوائز منها المركز الأول في شعر العامية علي مستوي الجمهورية، ونشرت أعماله في العديد من المجلات والجرائد ومن أعماله ديوان تمر حنة والمجموعة الشعرية أول الغيث.