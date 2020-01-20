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رياضة

عقب الفوز على الطلائع .. مصيلحي يهنئ الجهاز الفني ولاعبي الاتحاد السكندري

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:02 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
هنأ محمد مصيلحي رئيس نادي الأتحاد السكندري الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف واللاعبين عقب تحقيق الفوز على منافسة طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.

وعبر محمد مصيلحي عن سعادته لتحقيق الفوز والعودة إلى الانتصارات من جديد وإسعاد جماهير الاتحاد السكندري، معربا عن تمنياته بتحقيق الفوز في كافة البطولات التي يخوضها الفريق.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين ولكن استطاع لاعبو الاتحاد السكندري من السيطرة على المباراة وإحراز الهدف الأول في الدقيقة "48"، عن طريق اللاعب إيمانويل أوكوي، ولم تمر سوى دقائق حتى تمكن أحمد رفعت من وضع الهدف الثاني في الدقيقة "58" في شباك طلائع الجيش.

وفي الدقيقة "68" تمكن خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري من وضع الهدف الثالث ليقضي على آمال طلائع الجيش باكرا.

وعقب انتهاء صافرة أحداث المباراة احتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد "25" نقطة بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد "11" نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.
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