كيف تتعامل مع الطفل بعد الخسارة في ذا فويس كيدز

قالت الدكتورة اعتماد عبد الحميد ، خبير علاقات أسرية وزوجية، أن الطفل بعد الخسارة يحتاج للدعم النفسي والتعامل معه بلطف والابتعاد عن عبارات التوبيخ او الانتقاص من شأنه وعدم الانهيار أمامه فبعض الأهالي يصابوا بحالة حزن شديدة بعد الخسارة يكن لها تأثير كبير على مشاعر الطفل.





أضافت "اعتماد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من الأمور المهمة جدا التي يغفل عنها الأهل بعد خسارة الطفل فى ذا فويس كيدز هى معرفة السبب فى خسارة الطفل وإصلاحه إذا أمكن.





وشددت " إعتماد" على ضرورة إعادة ثقة الطفل فى نفسه وأن خسارته لا تعني الفشل لأنه لا يوجد إنسان فاشل وإنما ترجع لنقطة أو مهارة يفتقدها لم ينتبه لها ويمكن علاجها بالتدريب أو أن المقاييس الموضوعة من البرنامج ترغب في مواصفات معينة لا تطبق عليه لكن هذا لا يعني أن أماكن أخرى تبحث عن شخص بنفس مواصفاته.

ومن المهم قول العبارات الداعمة للطفل مثل "أنت لسه صغير قدامك مستقبل أكبر وممكن تجرب تاني" أو "هندرب وهنبقى أقوى وهنقدم تاني السنة اللي جاية".



