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أخبار البلد

مؤتمر أفريقيا بلندن.. شراكة اقتصادية بين مصر وبريطانيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:20 م
جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
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محمد وديع
وقع مساء اليوم الاثنين بالعاصمة البريطانية لندن، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة، ألوك شارما، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، على بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقال وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة، ألوك شارما: "إن بلاده ملتزمة بتوطيد أواصر التعاون الثنائي بينها وبين جمهورية مصر العربية وتعزيز العلاقة التجارية الوثيقة.

وتابع يذلل بياننا المشترك أي عقبات في طريقنا نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية ودعم جمهورية مصر العربية في تنمية اقتصاد مستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة".

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية : "المملكة المتحدة شريك استراتيجي لجمهورية مصر العربية وأتطلع إلى تعزيز التعاون بين بلدينا. نعمل معًا على تنفيذ البرامج المعلنة في البيان المشترك، والذي تم الاتفاق عليها من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".
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