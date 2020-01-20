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رياضة

حرس الحدود يواجه الترسانة استعدادا لأسوان ويتجه للسعودية

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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كتب إسلام عوده
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود وديا على ملعبه مع الترسانة يوم الخميس القادم استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها يوم ٢٧ يناير فى الدورى الممتاز .

وأصبح فى حكم المؤكد أن يطير فريق الحرس إلى السعودية يوم ٢٨ يناير لخوض مباراة ودية أمام فريق الحرس السعودى ثم تؤدى البعثة مناسك العمره على أن تعود للقاهرة يوم ٣ فبراير .

ويحتل الفريق العسكري المركز التاسع برصيد ١٨ نقطة .
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