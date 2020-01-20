حرس الحدود يواجه الترسانة استعدادا لأسوان ويتجه للسعودية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود وديا على ملعبه مع الترسانة يوم الخميس القادم استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها يوم ٢٧ يناير فى الدورى الممتاز .



وأصبح فى حكم المؤكد أن يطير فريق الحرس إلى السعودية يوم ٢٨ يناير لخوض مباراة ودية أمام فريق الحرس السعودى ثم تؤدى البعثة مناسك العمره على أن تعود للقاهرة يوم ٣ فبراير .



ويحتل الفريق العسكري المركز التاسع برصيد ١٨ نقطة .