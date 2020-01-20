عبدالحليم يوسف يكشف لـ«صدى البلد» أحدث الاتجاهات في التسويق السياحي

قال الدكتور عبد الحليم يوسف الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية للمنظمة الافريقية "أفرو أكت"، إن فكرة التسويق للسياحة تتطلب ضرورة مراجعة التقارير التسويقية العالمية، والتى تهدف إلى تحليل لقوائم الأرقام والمدخلات كاملة لقراءة الموقف السياحى مع الأخذ فى الاعتبار الفرق بين خطط التسويق المتكاملة وخطط الترويج الإعلانية كأحد مكونات الخطط التسويقية المتكاملة.



أكد الدكتور عبد الحليم فى تصريح لـ«صدى البلد» أن ضرورة التكامل بين خطط التسويق بالطرق التقليدية والطرق الرقمية الحديثة محذرا بعدم الفصل بينهما ضمن استراتيجية التسويق للمقصد السياحي، حيث إنهما يتكاملان، موضحا أن التسويق الرقمي أصبح ذا أثر بالغ ويلقى اهتمام خبراء التسويق لتطوير آلياته للتأثير على قرار السائح وسلوكه لاختيار وجهات محددة.



تطرق الأمين العام المساعد لشئون العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية للمنظمة الافريقية "أفرو أكت" إلى نمط جديد من السياحة الفردية تروج لها بعض المواقع العالمية أبرزها "كوشن سيرفينج" تشهد نموا متسارع، حيث يستضيف فيها السائحين دون مقابل ليسكنوا عند المواطنين الدول الزائرين لها .



استكمل أن تريندات "اتجاهات" 2019 و 2020 وفقا لـ آخر المؤشرات والإحصائيات تؤكد أن السائح يريد أن يشعر بمذاق المحلية ويستمتع بتجربة سياحية متكاملة مستمتعا بالتجول الفردى للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة وعلى الشركات السياحية المصرية أن تقرأ ذلك، وتعمل علية بطرح وتعدد برامج سياحية مختلفة حديثة تواكب الاتجاهات العالمية، وتعتمد على تحليل السلوك الخاص بالسائحين تجاه المقاصد السياحية حتى لا تتخلف عن الركب العالمى سريع النمو والتطور.



وركز الدكتور عبد الحليم على ضرورة تنمية الوعى السياحى لدى المواطن المصرى لما يشكله ذلك من أثر بالغ على صناعة السياحة فى مصر.

