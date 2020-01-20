النواب يكشف سبب لجوء بريطانيا لزيادة استثماراتها في أفريقيا

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من الضروري النظر إلى قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار، يجب النظر إليها من منظور عالمي، حيث أهميتها تأتي بعد تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي أثر سلبًا على حجم التبادل التجاري، مما دفع الدول للاتجاه إلى الاستثمار في أماكن بمأمن عن الصراعات، وهي أفريقيا.





وأضاف النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجعلها أيضا تبدأ في بحث الاستثمارات مع الدول الأفريقية، وهو ما يجب أن تستغله مصر، ليكون لها تواجد مؤثر وشامل يضم الاستثمارات الخاجية، ومن ثم توجيه هذه الاستثمارات نحو القارة الأفريقية.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه على الدول الأفريقية استغلال الاستثمارات الخارجية، التي باتت على موعد مع زيادة كبيرة في نسبتها، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق وجود بنية تحتية قوية تدعم وتتكيف حجم هذه الاستثمارات.





ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة الاستثمار الأفريقية - البريطانية 2020 التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.



