بعد تنفيذ وعده لأهالي النوبة.. أحمد موسى للرئيس: ربنا يكرمك

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى أهالي النوبة الكرام، لرفضه أن يتم استغلال قضيتهم في تعويضات السد ضد الدولة، كما قدم التحية إلى السفيرة فايزة أبو النجا لدورها الكبير في هذا الملف.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي وعد أهل النوبة باسترداد حقوقهم المهدرة منذ بناء السد العالي وقبله، مرددا «الرئيس قال اللي عايز ارض ياخد واللي عايز شقة ياخد واللي عايز فلوس ياخد».





وقال الإعلامي أحمد موسى «والله ربنا يكرمك يا سيادة الرئيس بعد ما أكرمت أهالي النوبة .. ودي الدفعة الأولى من التعويضات والكل هيعوض».



