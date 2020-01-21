AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:55 ص
toyota corolla 2020
toyota corolla 2020
Advertisements
اشرف عطية
يبحث دائما محبو السيارات في مصر عن طريقة شراء سيارة جديدة بالتقسيط واختيار ما يلائم امكانياتهم بين أقل مقدم يمكن دفعه وأقل قسط يمكن دفعه شهريًا.

وقدمت بعض شركات السيارات عروض على مقدمات السيارات لتكون في أقل قيمة لها ولهذا يمكن التعرف على قيمة أقل مقدم لبعض السيارات في مصر من أحد أكبر شركات بيع السيارات :

- بروتون ساجا 32.945 ألف جنيه
proton saga 2020
proton saga

- لادا جرانتا مانيوال 38.905 ألف جنيه
lada granta

- لادا جرانتا أوتوماتيك 43.925 ألف جنيه
lada granta 2020

- بي واي دي F3 اقل مقدم 42.423 ألف جنيه
byd f3

- نيسان صني 50.208 ألف جنيه
nissan sunny

- شيفروليه أفيو 50.698 ألف جنيه
chevrolet aveo

- كيا بيجاس 53.220 ألف جنيه
kia pegas

- شيفروليه أوبترا 55.595 ألف جنيه
chevrolet optra

- فيات تيبو 56.690 ألف جنيه
fiat tipo

- سيتروين سي اليزيه 58.475 ألف جنيه
citroen c elysee

- رينو لوجان 58.949 ألف جنيه
renault logan 2020

- هيونداي النترا HD اقل مقدم 62.240 ألف جنيه
hyundai elantra hd 2020

- سيات ابيزا 67.770 ألف جنيه
seat ibiza

- هيونداي النترا AD اقل مقدم 73.300 ألف جنيه
hyundai elantra ad 2020

- رينو داستر 76.818 ألف جنيه
renault duster

- ميتسوبيشي اكليبس كروس 77.910 ألف جنيه
mitsubishi eclipse cross

- سانج يونج تيفولي 79.555 ألف جنيه
ssangyong tivoli

- تويوتا كورولا 83.065 ألف جنيه
toyota corolla 2020

- رينو كادجار 88.894 ألف جنيه
renault kadjar

- نيسان قشقاي 94.898 ألف جنيه
nissan qashqai

- هيونداي توسان 97.675 ألف جنيه
hyundai tucson

- سيتروين C4 اقل مقدم 101.906 ألف جنيه
citroen c4

- سيتروين C5 اقل مقدم 110.189 ألف جنيه.
citroen c5
بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور
بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور
بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور
بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور
بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار السيارات اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة وطرح موديلات 2020

موجز السيارات اليوم .. مصاريف وبنود استيراد سيارة كهربائية.. أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للسيدات.. أسعار كيا اليوم

موجز السيارات اليوم.. مصاريف وبنود استيراد سيارة كهربائية.. أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للسيدات.. أسعار كيا اليوم

بعد تراجع الأسعار.. أفضل 10 سيارات تحت 100 ألف جنيه

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر 2019 .. صور

دودج وجيب ومرسيدس للبيع في أول مزادات 2020

ترشيحاتنا

أمير مرتضى منصور يوضح أسباب إعارة 5 ناشئين من الزمالك

بـ فستان أسود ملفت.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

الزواج صعب ينجح بالحب.. كندة علوش تحتفل بعيد زواجها الثالث

قرعة المونديال اليوم.. كل ما تريد معرفته عن موعد التصفيات وتصنيف المنتخبات

أخبار الرياضة ليلا..جميع معلومات قرعة المونديال ..رسالة تحذيرية لصالح جمعة ..إعارة 5 لاعبين من الزمالك

الملعقة السحرية قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان وحرق سعرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور