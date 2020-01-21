بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور

يبحث دائما محبو السيارات في مصر عن طريقة شراء سيارة جديدة بالتقسيط واختيار ما يلائم امكانياتهم بين أقل مقدم يمكن دفعه وأقل قسط يمكن دفعه شهريًا.
وقدمت بعض شركات السيارات عروض على مقدمات السيارات لتكون في أقل قيمة لها ولهذا يمكن التعرف على قيمة أقل مقدم لبعض السيارات في مصر من أحد أكبر شركات بيع السيارات :
- بروتون ساجا 32.945 ألف جنيه
وقدمت بعض شركات السيارات عروض على مقدمات السيارات لتكون في أقل قيمة لها ولهذا يمكن التعرف على قيمة أقل مقدم لبعض السيارات في مصر من أحد أكبر شركات بيع السيارات :
- بروتون ساجا 32.945 ألف جنيه
proton saga 2020
proton saga
- لادا جرانتا مانيوال 38.905 ألف جنيه
lada granta
- لادا جرانتا أوتوماتيك 43.925 ألف جنيه
lada granta 2020
- بي واي دي F3 اقل مقدم 42.423 ألف جنيه
byd f3
- نيسان صني 50.208 ألف جنيه
nissan sunny
- شيفروليه أفيو 50.698 ألف جنيه
chevrolet aveo
- كيا بيجاس 53.220 ألف جنيه
kia pegas
- شيفروليه أوبترا 55.595 ألف جنيه
chevrolet optra
- فيات تيبو 56.690 ألف جنيه
fiat tipo
- سيتروين سي اليزيه 58.475 ألف جنيه
citroen c elysee
- رينو لوجان 58.949 ألف جنيه
renault logan 2020
- هيونداي النترا HD اقل مقدم 62.240 ألف جنيه
hyundai elantra hd 2020
- سيات ابيزا 67.770 ألف جنيه
seat ibiza
- هيونداي النترا AD اقل مقدم 73.300 ألف جنيه
hyundai elantra ad 2020
- رينو داستر 76.818 ألف جنيه
renault duster
- ميتسوبيشي اكليبس كروس 77.910 ألف جنيه
mitsubishi eclipse cross
- سانج يونج تيفولي 79.555 ألف جنيه
ssangyong tivoli
- تويوتا كورولا 83.065 ألف جنيه
toyota corolla 2020
- رينو كادجار 88.894 ألف جنيه
renault kadjar
- نيسان قشقاي 94.898 ألف جنيه
nissan qashqai
- هيونداي توسان 97.675 ألف جنيه
hyundai tucson
- سيتروين C4 اقل مقدم 101.906 ألف جنيه
citroen c4
- سيتروين C5 اقل مقدم 110.189 ألف جنيه.
citroen c5