بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور

بروتون ساجا

proton saga 2020



proton saga







لادا جرانتا مانيوال

lada granta







لادا جرانتا أوتوماتيك

lada granta 2020







- بي واي دي F3 اقل مقدم 42.423 ألف جنيه

byd f3







نيسان صني

nissan sunny







شيفروليه أفيو

chevrolet aveo







كيا بيجاس

kia pegas







شيفروليه أوبترا

chevrolet optra







فيات تيبو

fiat tipo







سيتروين سي اليزيه

citroen c elysee







- رينو لوجان 58.949 ألف جنيه

renault logan 2020







هيونداي النترا HD

hyundai elantra hd 2020







سيات ابيزا

seat ibiza







هيونداي النترا AD

hyundai elantra ad 2020





رينو داستر

renault duster







ميتسوبيشي اكليبس كروس

mitsubishi eclipse cross







سانج يونج تيفولي

ssangyong tivoli







تويوتا كورولا

toyota corolla 2020







- رينو كادجار 88.894 ألف جنيه

renault kadjar







نيسان قشقاي

nissan qashqai







هيونداي توسان

hyundai tucson







سيتروين C4

citroen c4







- سيتروين C5 اقل مقدم 110.189 ألف جنيه.



citroen c5



يبحث دائما محبو السيارات في مصر عن طريقة شراء سيارة جديدة بالتقسيط واختيار ما يلائم امكانياتهم بين أقل مقدم يمكن دفعه وأقل قسط يمكن دفعه شهريًا.وقدمت بعض شركات السيارات عروض على مقدمات السيارات لتكون في أقل قيمة لها ولهذا يمكن التعرف على قيمة أقل مقدم لبعض السيارات في مصر من أحد أكبر شركات بيع السيارات :32.945 ألف جنيه38.905 ألف جنيه43.925 ألف جنيه50.208 ألف جنيه50.698 ألف جنيه53.220 ألف جنيه55.595 ألف جنيه56.690 ألف جنيه58.475 ألف جنيهاقل مقدم 62.240 ألف جنيه67.770 ألف جنيهاقل مقدم 73.300 ألف جنيه76.818 ألف جنيه77.910 ألف جنيه79.555 ألف جنيه83.065 ألف جنيه94.898 ألف جنيه97.675 ألف جنيهاقل مقدم 101.906 ألف جنيه