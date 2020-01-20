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فن

شاهد.. أحدث ظهور للفنان محمد كيلاني

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الممثل الشاب محمد كيلاني صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " .

وعلق كيلاني على الصورة قائلا: "انا في الستينيات" .

الجدير بالذكر أن محمد كيلاني يشارك في مسلسل الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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