يوسف زيدان يكشف موعد عودة فقرة "رحيق الكتب" على التلفزيون المصري

كشف الروائي والمفكر الدكتور يوسف زيدان، عن مواصلة بث حلقات فقرة «رحيق الكتب»، على التلفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي.



وكتب زيدان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، " بعد جلسةٍ مطوّلةٍ امتدت لأربع ساعات، مع الأستاذ "وائل الإبراشي" وبعض مديري عملية تطوير القناة الأولى المصرية، تم وضع الخطوط العريضة لحلقات رحيق الكتب .



وتابع: سيبدأ بث القناة الأولى في ثوبها الجديد، أول يوم في شهر فبراير ( بعد عشرة أيام ) وستكون أولى حلقات "رحيق الكتب" يوم الأربعاء الموافق الخامس من فبراير، الساعة الحادية عشرة مساء، وسوف يختار المشاهدون كل أسبوع الكتاب الذي سنتحدث عنه كل مرة .



واستكمل : أول حلقة، ستكون عن أول كتاب مؤلَّف باللغة العربية .. ما هو أًول كتاب مؤلف باللغة العربية !"



وكانت فقرة «رحيق الكتب»، تُقدم مساء الأحد كل أسبوعين، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «كل يوم»، على شاشة «ON E»، وتوقفت في شهر إبريل 2018.



«رحيق الكتب» يهتم بتناول وطرح العديد من القضايا الفكرية، وتصحيح بعض المصطلحات الخاطئة. وقال عنها «زيدان»: «الهدف منها هو حث الناس على فتح الكتب وقراءتها».



وكان الدكتور يوسف زيدان، أعلن في نهاية شهر إبريل 2018، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبرًا وصفه بـ"غير سار" أن حلقة «رحيق الكتب» ستكون الفقرة التي يقدمها في برنامج الإعلامي «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ستكون الأخيرة، وبعدها سيتوقف رحيق الكتب لحين إشعارٍ آخر.