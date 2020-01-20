جمارك سفاجا تحبط تهريب مستحضرات تجميل بقيمة 77.6 ألف جنيه

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم، محاولة تهريب كميات من مستحضرات التجميل عبارة عن 178 قطعة، كانت مخبأة داخل أمتعة راكب قادم عبر ميناء ضبا السعودي.
قال مصدر جمركي في تصريحات له إن جملة المضبوطات بلغت 77.6 ألف جنيه.
وتم تشكيل لجنة من "هشام عوض، مصطفي بكير ، محمد عامر، مصطفي هاشم"، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا لاتخاذ الإجراءات القانونية .
قال مصدر جمركي في تصريحات له إن جملة المضبوطات بلغت 77.6 ألف جنيه.
وتم تشكيل لجنة من "هشام عوض، مصطفي بكير ، محمد عامر، مصطفي هاشم"، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا لاتخاذ الإجراءات القانونية .