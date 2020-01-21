أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

تعتبر audi q7 من السيارات الفاخرة متعددة الاستخدامات التي توفر مساحة كبيرة داخلية تستوعب حتى 7 ركاب مع سعة تخزين 890 لتر للأمتعة في الخلف سواء كانت تستخدم في رحلات العمل أو الخروجات الأسرية وتتميز السيارة اودي q7 بمحرك تيربو 2000 سي سي دفع رباعي بقوة 252 حصان.



وتتمتع السيارة اودي q7 بالعديد من التجهيزات التي تشمل كاميرا 360 درجة و غلق سلس للأبواب و مصابيح أمامية ماتريكس ليد و مصابيح خلفية ليد مع اشارة ديناميكية مدمجة مع تعليق هوائي قابل للتكيف في الطرق العادية والوعرة و مساعد للركن ونظام صوتي راقي بوز ثلاثى الابعاد مع 19 سماعة واضاءة داخلية ليد محيطية و تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق .



تأتي السيارة audi q7 مجهزة لاضافة شاشات DVD للمقاعد الخلفية و عجلات ألومنيوم بتصميم من 10 أذرع و لون رمادي في العجلات مع لمسات مصقولة والعجلات قياس 20 بوصة و اضاءة داخلية بعدد 47 لون مختلف.