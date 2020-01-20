AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عرض قصة ريا وسكينة على مسرح أوبرا دمنهور..غدًا

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:48 م
قصة ريا وسكينة على
قصة ريا وسكينة على مسرح أوبرا دمنهور
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت عرض رياوسكينة على مسرح دار الأوبرا بدمنهور على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 21، 22 يناير فى تمام الساعة الثامنة مساء.. حيث قام بتصميم المخرجة كريمة بدير وتأليف محمد فؤاد ، ديكور وملابس أنس أسماعيل.

ويتضمن العرض قراءة إنسانية لقصة ريا وسكينة الجنائية الشهيرة حيث يتناول شخصيتي ريا وسكينة اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك ويبرز ردود الأفعال تجاه العنف الذى تعرضتا له باعتباره صراع مع الموت.

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحتفالية فنية ضخمة.. الثقافة تحيى ذكرى مرور قرن ونصف على تأسيس الأوبرا الخديوية

الثقافة تحتفل بـ150 عاما للأوبرا فى مصر .. صور

ريا وسكينة.. أحدث إنتاج لفرسان الشرق على مسرح الجمهورية

فرسان الشرق تروى قصة ريا وسكينة 3 ليالى فى الجمهورية

فرسان الشرق تروي قصة ريا وسكينة 3 ليالي على مسرح الجمهورية

أوبرا دمنهور تحتفل بجوهرة الشرق السبت القادم

ترشيحاتنا

محمد عباس: عبده البقال طلبني للأهلي من داخل الزمالك

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

من رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. شاهد

صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

اختلس محررات رسمية .. المشدد 3 سنوات لـ أمين شرطة وعزله من الوظيفة

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات