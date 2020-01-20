عرض قصة ريا وسكينة على مسرح أوبرا دمنهور..غدًا

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت عرض رياوسكينة على مسرح دار الأوبرا بدمنهور على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 21، 22 يناير فى تمام الساعة الثامنة مساء.. حيث قام بتصميم المخرجة كريمة بدير وتأليف محمد فؤاد ، ديكور وملابس أنس أسماعيل.



ويتضمن العرض قراءة إنسانية لقصة ريا وسكينة الجنائية الشهيرة حيث يتناول شخصيتي ريا وسكينة اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك ويبرز ردود الأفعال تجاه العنف الذى تعرضتا له باعتباره صراع مع الموت.



الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا .

