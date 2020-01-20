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محافظات

السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة.. ندوة لمستقبل وطن في الوادي الجديد غدا

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:17 م
ندوة
ندوة
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منصور ابوالعلمين
ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، صباح غدا الثلاثاء، ندوة إعلامية موسعة عن الشائعات ومخاطرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمركز الخارجة. 

وأكدت الدكتورة آلاء ذخيرة، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الوادي الجديد، وأمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الندوة تعقد صباح غد الثلاثاء الساعة 9 صباحًا بمقر قاعة علي حريف بمدينة الخارجة.  

وأضافت أن الندوة يشارك فيها جميع كوادر وقيادات الحزب، ولفيف من أبناء المحافظة والمختصين بوسائل الإعلام والسوشيال ميديا وذلك في إطار خطة الحزب أمانة التدريب والتثقيف السياسي المركزية بالحزب بتوعية كوادر الحزب بمخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها.  

وأشارت الي أنه سيتم عقد ندوات مماثلة على مستوى الجمهورية من خلال أمانات التدريب والتثقيف السياسي علي مستوي جميع المحافظات. أضافت آلاء، أن الندوة بعنوان " السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة، تتناول من خلال متخصصين، مفهوم الإعلام الاجتماعي وتأثيرها علي المجتمع وسلبياتها وعلاقتها بنشر الإشاعة، والجرائم الإلكترونية وطرق مواجهتها.
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