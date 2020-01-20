إنشاء 5 كباري مشاة في مصر الجديدة ومطبات صوتية لتهدئة السرعة.. تفاصيل

قال أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن خطة تطوير منطقة مصر الجديدة تتضمن إنشاء وسائل تأمين المارة على نطاق واسع.
وأضاف عقيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه بدأ العمل على 5 كباري مشاة بمصر الجديدة في شارع أبو بكر الصديق وشارع المقريزي، وشارع الثورة.
وتابع أسامة عقيل:" جار العمل على إنشاء أكثر من 25 إشارة مرور للمشاة فقط مثل المتواجدة في أوروبا، وهناك تخطيط شامل يؤمن المشاة والمارة".
وأكمل عقيل:" المطبات الصوتية تقوم بتهدئة سرعة السيارة في منطقة مصر الجديدة، وتم تركيبها في كباري وشوارع مصر الجديدة".
ولفت:" كباري المشاة التي يتم إنشاؤها حاليا سيكون بها تجهيزات لإمكانية إنشاء سلالم كهربائية للمارة".
وأضاف عقيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه بدأ العمل على 5 كباري مشاة بمصر الجديدة في شارع أبو بكر الصديق وشارع المقريزي، وشارع الثورة.
وتابع أسامة عقيل:" جار العمل على إنشاء أكثر من 25 إشارة مرور للمشاة فقط مثل المتواجدة في أوروبا، وهناك تخطيط شامل يؤمن المشاة والمارة".
وأكمل عقيل:" المطبات الصوتية تقوم بتهدئة سرعة السيارة في منطقة مصر الجديدة، وتم تركيبها في كباري وشوارع مصر الجديدة".
ولفت:" كباري المشاة التي يتم إنشاؤها حاليا سيكون بها تجهيزات لإمكانية إنشاء سلالم كهربائية للمارة".