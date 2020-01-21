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اقتصاد

التعاون الدولي:12 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لدعم الإصلاحات الاقتصادية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:01 ص
المشاط
المشاط
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محمد يحيي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المملكة المتحدة، قامت بدور الضامن لمصر أمام مجموعة البنك الدولي، لتقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم الإصلاحت الاقتصادية التي تجريها الحكومة، موضحة أن هناك شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير التعليم و تعزيز أطر الإصلاح الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة و تمكين الشباب بقيمة تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

 أوضحت في تصريحات لها، خلال لقاءها بالسفير ماثيو رايكروفت، السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، علي هامش فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية؛ أن برنامج برنامج تشيفنينج للمنح الدراسية في المملكة المتحدة قدم 50 منحة دراسية ممولة بالكامل سنويًا لأصحاب التخصصات المهنية من الشباب المصري للحصول على شهادات عليا من المملكة المتحدة، واستفاد من البرنامج أكثر من 1300 طالب منذ تفعيله في مصر.

 وكشفت عن أن هناك تمويلا مشتركا بين الجانبين لتمويل ودعم الشراكات في مجال الابتكار والبحث العلمي من خلال صندوق نيوتن - مشرفة البالغ تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لتفعيل اكثر من 80 شراكة بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية والمصرية، وذكرت أن مصر أصدرت سندات حكومية في بورصة لندن بقيمة 22 مليار دولار، موضحة أن المملكة المتحدة من تعد أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر فى مصر. 

أوضحت أن قيمة استثمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار في جميع القطاعات الأقتصادية شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. 

وأطلقت مصر والمملكة المتحدة منتدى المستثمرين البريطانيين لتشجيع الاستثمار في مصر، وأعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية هذا العام - و هى الوكالة المسؤولة عن قروض الصادرات البريطانية- عن زيادة حد الائتمان لجمهورية مصر العربية إلى مبلغ 1.25 مليار جنيه إسترليني، وتقوم المملكة المتحدة بتمويل برامج تدريب لأصحاب التخصصات الطبية ودعم التأمين الصحي الشامل في مصر ، ونجحت في تأسيس 4 شراكات استراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية المصرية والبريطانية.
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