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برلمان

هل يضع البرلمان ضوابط جديدة للسيطرة على الأسعار؟.. تفاصيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:56 م
اسعار السلع
اسعار السلع
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في معدلات التضخم بشكل غير مسبوق بعد تسجيله 2.7 %، وهو يدل على أن هناك تراجعًا ملموسًا في الأسعار.

وأكد النائب هشام عمارة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السوق لا يحتاج إلى ضوابط تشريعية جديدة، لكن هناك حاجة فقط إلى فرض رقابة قوية على الأسواق، لتوفير الشفافية والمنافسة بشكل أفضل.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه بارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، نجد هناك تراجعا في الأسعار، وهو يدل على أن هناك توازن في السوق إلى حدٍ ما.

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أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هذا الاتجاه، موضحا أن الهدف الرئيسى من التشريع هو خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وحدوث انضباط فى الشارع، وهذا لن يحدث إلا من خلال النصوص التشريعية التى تحقق الفلسفة العقابية المبنية على الردع والزجر.

وفي مقال له، شدد أبو شقة على أن هناك حالة جشع خطيرة يقوم بها التجار فى حق الناس بصورة فاقت الحدود والتصورات، كما أن الناس تشكو ارتفاعًا جنونيًا فى الأسعار ولو بحثنا عن المستفيد من هذا الارتفاع، سنجد أن المنتج لا يتحقق له هذا النفع، وإنما هناك فئة من التجار هى المستفيد الوحيد الذى يحصل على الأموال المنهوبة من جيوب المواطنين.

ومن هذا المنطلق، طالب رئيس تشريعية النواب، بوضع النصوص التى تحمى المواطن من الارتفاع فى الأسعار، ووقف الانفلات الشديد فى الأسواق، منوها أن النصوص القانونية لابد أن تحكم العلاقة بين المواطنين والأسواق وبين التاجر والمنتج بعيدًا عن العشوائية الموجودة الحالية التى أرهقت المواطنين.

على جانب آخر، أيد نواب اللجنة الاقتصادية، حديث أبو شقة، مطالبين بنصوص تشريعية جديدة تمنع هذا الجشع الذى يمارسه التجار جهارًا ليلًا ونهارًا، مع التأكيد على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد.
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