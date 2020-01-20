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رياضة

بعد ثلاثية الاتحاد.. طارق يحيى يقدم استقالته من تدريب طلائع الجيش

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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نور عادل
قدم طارق يحيى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، استقالته من تدريب فريق الكرة الأول بنادي الطلائع وذلك بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد طارق يحيى في تصريحات له اليوم عقب مباراة الاتحاد السكندري أنه اعتذر لإدارة طلائع الجيش عن الاستمرار في المهمة الفنية للفريق.

وأفاد في تصريحاته أن الفريق يمر بحالة فنية سيئة خاصة عقب مباراة الزمالك، مؤكدًا أنه يقوم بكل ما يجب القيام به ولكن في النهاية يغيب الفوز عن الفريق.

وتلقى طلائع الجيش هزيمة من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم بالدوري الممتاز.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من 14 مباراة.
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