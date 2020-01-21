أفريقية النواب تستقبل السفير التنزاني بالبرلمان.. اليوم





وكانت اللجنة قد استقبلت خلال دور الانعقاد الحالي، نحو 6 سفراء للدول الأفريقية، ومنهم سفير جمهورية رواندا لدى القاهرة الفريد جاكوب كاليسا.





تناول اللقاء الذي شهده مجلس النواب بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر ورواندا في مختلف المجالات، كذلك محمد لبرنغ، سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي.





أكد خلاله السفير على حسن استقباله بمجلس النواب المصري مؤكدا أن جمهورية الكاميرون تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لما يربط البلدين بعلاقات تاريخية وثيقة، وإنه يسعى جاهدا في العمل على تعميق العلاقات ما بين مصر والكاميرون لاسيما على المستوى البرلماني حتى أنه تحدث مع رئيس البرلمان لدى بلاده في شأن إعداد زيارات متبادلة ما بين البلدين على أعلى مستوى برلماني وهو رؤساء البرلمانات الوطنية.





كما استقبلت اللجنة السفير تيموتي ازوان - سفير كوت ديفوار بالقاهرة، لدعم والتشاور في شأن العلاقات بين مصر كوت ديفوار، وبحث اللقاء سبل التعاون بين الدولتين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التشاور في شأن تدعيم العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الإفريقية وبصفة خاصة ما بين مصر وكوت دي فوار، وأيضا السفير ويلفريد ني - سفير دولة غانا بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات بين مصر وغانا وبحث سبل التعاون بين الدولتين، والتي شهدت تأكيد السفير الغاني ضرورة أن يكون هناك لجنة دائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لافتًا إلي أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماع للجنة الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بداية من العام القادم.

تستقبل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، السفير التنزاني لدى مصر، اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان المصري، ويأتي لقاء "رضوان" مع السفير التنزاني بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالي) من الفصل التشريعي الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المهتمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.