البنك المركزي يرفع حجم طباعة الـ200 جنيه لـ342.125 مليار جنيه في أكتوبر الماضي





وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن وجود إجراءات لدى الجهاز المصرفي بتقليص التعامل بالنقد الورقي وتطوير استخدمات البطاقات الائتمانية و تطبيقات الهاتف المحمول للتعامل البنكي الإلكتروني.





وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي نسبة النقد المطبوع للناتج المحلي الإجمالي تراجع لـ10.16% بنهاية أكتوبر الماضي بعد أن كان10.21% في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 10.28% في أغسطس من العام الماضي. وخفض البنك المركزي من عملية طباعة الـ100 جنيه إلي 154.5 مليار جنيه مقابل 158.34 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 162.85 مليار جنيه في أغسطس 2019.

رفع البنك المركزي المصري من حجم طباعة عملة الـ200 جنيه بنهاية أكتوبر الماضي إلى 342.125 مليار جنيه مقابل 340.1 جنيه في سبتمبر السابق له بفارق2.025 مليار جنيه، ومقارنة بـ 338.012 مليار جنيه في أغسطس 2019 بزيادة بلغت4.113 مليار جنيه.