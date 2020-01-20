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توك شو

تامر أمين ساخرا من أردوغان "أنتي جاية تشتغلي إيه".. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:38 م
أردوغان
أردوغان
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إبراهيم القادري
سخر الإعلامي تامر أمين من جلوس رجب طيب أردوغان وحيدا أثناء المفاوضات التي تحدث في مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية قائلا: "أنتي جاية تشتغلي إيه".

وأضاف"تامر أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كبار رؤساء ودول العالم كانوا يجلسون على طاولة واحدة للوصول إلى حل حول الأزمة الليبية معلقا :"هذا ما نسميه صراع الأفكار".

وأوضح أن الرئيس التركي طيب أردوغان كان يجلس وحيدا في مؤتمر برلين.

وتابع "تامر أمين" أن أردوغان كان منبوذا ولم يتم الاستماع إليه، لافتا إلى أن الأخبار تؤكد أن أردوغان غادر برلين غاضبا بعدما شعر أنه ليس له دور.

واستكمل أن مفتاح منطقة الشرق الأوسط هي مصر والرأى السديد في المنطقة مصر ولابد أن توافق مصر على الحلول حتي يتم تنفيذها في المنطقة.
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