حفيد أول محامية في مصر: جدتي مارست كافة أدوارها في المحاماة والأسرة على أكمل وجه

أعرب محمد إسماعيل، حفيد مفيدة عبدالرحمن ، أول محامية في مصر، عن سعادته الكبيرة باحتفاء محرك البحث جوجل بمولد جدته، مردفا: "أشعر بالفخر والسعادة"، منوها بأنه أمر لم يكن متوقع.





وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأى عام" والمذاع عبر قناة "ten"، أنه بعد ما تخرج من كلية الحقوق تدرب في مكتبها للمحاماة لمدة عامين، موضحا أنها كانت توكل له دراسة بعض القضايا وتصطحبه معها إلى المحكمة، وكانت تعطي الثقة لكل المتدربين معها في المكتب.



