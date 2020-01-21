وكيل صحة مطروح يتابع حالة المصابين في حادثي الضبعة

تابع الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح الحادثين اللذين وقعا بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام مدينة الضبعة، حيث انتقل لمستشفى الضبعة ومستشفى العلمين لمتابعة حالة مصابي الحادثين والتأكد من تقديم العلاج اللازم لهم.





وقال الدكتور خالد عبد الغني إن الحادث الاول وقع أمام المدرسة النووية بالضبعه نتيجة تصادم عدد من السيارات والتي أسفرت عن اصابة

٩ أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الضبعة وهم محمود نصر محمود المحلة يعاني كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc وكدمه شديدة بالركبة اليمني واليد اليمنى، فاروق صابر علام مسعود، ٤٤سنة، الإسكندرية، سائق سيارة نقل يعاني كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباهPc وجرح قطعى فوق الأنف، علاء بدير يوسف، ٢٢سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc كدمه شديد بالركبة اليمني ،حسام خالد عبد الله البحيرة، ٢٢سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباهPc بكدمه شديد بالركبة اليمنى،أ حمد محمد غازي، ٢٣ سنه،مصاب بكدمه شديد بالظهر كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباهPc ، عبد الله جمال الدين أحمد، ٢٥سنه الاسكندريه ،مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والراس واشتباه Pc ، سامح كمال شنوده، ٢٤ سنة،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والراس واشتباه Pc، خالد الجيوشي حسنين، ٢٤ سنة، مصاب بكدمة شديدة بالقدم اليسرى، عبد الحليم عطا أحمد، ٢٤ سنة، المنصوره،مصاب ب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه Pc .





وأوضح ان الحادث الثاني وقع عند تحويله امام مدينة الضبعة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي والذي اسفر عن اصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفي العلمين وهم رامي اصبح محمد شديد ٢٤ سنه اسكندريه، اشتباه PC اشتباه كسر بالفقرات القطنيه والساق اليسري والضلوع من الناحيه اليسري كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم حسن فوزي ٢٩ سنه الغربية،مصاب باشتباه PC و كسر بالزراع الايمن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



