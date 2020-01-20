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اقتصاد

إيوان للتطوير العقاري تطرح عروضا جديدة ووحدات "جاهزة للانتقال" في مطلع عام 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:47 م
آمنة عبدالعظيم

تبدأ إيوان للاستثمار والتنمية في تقديم صفقات وعروض تنافسية تمكن عملاءها من دفع مقدم بنسبة 10٪ وخطة تقسيط لمدة 5 سنوات لوحدات "جاهزة للانتقال" في مشروع "جيرة" بالشيخ زايد، والذي يعد أول المشروعات السكنية المتكاملة التي أطلقتها شركة إيوان  لتمتد مساحته إلى 60 فدانًا بإجمالي عدد وحدات 245 في المرحلة الأولى والثانية بمساحات تبدأ من 265 و حتي 503 أمتار مربعة ، وهو أحد أبرز مشروعات إيوان التي تعزز مفهوم المجتمع المترابط وتشجع على تكوين العلاقات المقربة بين السكان والجيران.

وتضم العروض الجديدة من إيوان خطة سداد بأقساط متساوية لمدة 8 سنوات على وحدات كاملة التشطيب من مشروع "أتريو"، لتمكن العملاء من اختيار منازلهم المستقبلية من بين 120 وحدة على مساحة 19 فدانا، تتضمن مجموعة من التوين هاوس المصممة بدقة، والفيلات الراقية، بمساحات تبدأ من 245 مترا مربعا حتي 400 متر مربع , و التي تتميز بالطراز المعماري المستوحى من الهندسة المعمارية الإيطالية، والتي تقف بين مساحات خضراء واسعة ومناظر طبيعية خلابة . 

 

ولأن الإبداع والابتكار المعماري أحد أهم الدعائم التي تبني إيوان عليها فلسفتها وخطط العمل الاستراتيجية لديها، حرصت إيوان على أن يجمع مشروعها الجديد "ألما" بين الهندسة المعمارية الحديثة وتصميمات "آرت ديكو" المستوحاة من أوائل القرن العشرين، لتصبح قلب و "روح" مدينة الشيخ زايد. يمتد المجمع على مساحة 30 فدانًا ، ليضم تصميمات مختلفة من الفيلات المنفصلة والشقق السكنية المزدوجة "الدوبلكس"، تبدأ من 220 مترا مربعا الي 500 متر مربع والتي تتيح للعملاء دفع  10 ٪ مقدم أولي والتمتع بخطة سداد تمتد لـ 8 سنوات بأقساط متساوية.  

 

أما بالنسبة للذين يبحثون عن المعنى الحقيقي للبساطة والأمان والتوازن ، تقدم لهم إيوان تجربة استثنائية في مشروع "جدار "، الذي تبلغ مساحته أكثر من 43.5 فدان في قلب مدينة 6 أكتوبر. يوفر "جدار" خطة سداد لمدة 8 سنوات مع أقساط متساوية على وحدات نصف تشطيب  بمساحات تبدأ من 195 مترا مربعا، وتمكين العملاء من تصميمها وفقًا لأذواقهم الخاصة.

 

من خلال هذه العروض الجديدة التنافسية، تمنح إيوان  عملاءها فرصة للاستمتاع بتجربة معيشة فريدة في مشروعاتها التي تجمع بين جمال الطبيعة وتقدم المدن الحضرية، مع تصاميم معمارية مستوحاة من المزايا التي تميزت بها المدن والبلدان الشهيرة حول العالم، بما في ذلك شيكاغو وباريس ونيويورك؛ والأهم من ذلك نقل تلك التجربة المعيشية المتميزة إلى قاطني القاهرة.

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