طلاب أولى ثانوي يمتحنون الفيزياء ورقيا بنظام الكتاب المفتوح .. اليوم





ومن المقرر أن يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الأول الثانوي يمتحن امتحان الفيزياء، وذلك بالطريقة الورقية العادية .





ووفقا لجدول المواعيد المعلن رسميا من وزارة التربية والتعليم ، يتم عقد الامتحان في الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .





أما عن مواصفات الورقة الامتحانية الخاصة بمادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي والتي تم إعدادها بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، فيتكون امتحان الفيزياء سيتكون من 20 سؤالا كلها عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد.





وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.

يستأنف اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 ، طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، وذلك بعد أن توقفت الامتحانات أمس الاثنين 20 يناير بمناسبة احتفال الإخوة المسيحيين بعيد الغطاس.