مدرب دجلة: الأداء لم يكن جيدا أمام أسوان بسبب الملعب.. وزهرة الجنوب لا يستحق ترتيبه في الجدول.. فيديو

علق اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على فوز فريقه أمام أسوان، الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة فاز على أسوان 3-1، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري.

وقال جونايس في تصريحات لفضائية أون سبورت: "أهنئ أسوان على الأداء، هو فريق لا يستحق أن يتواجد في قاع الجدول".

وتابع: "شاهدت مباريات كثيرة لأسوان الفريق صعب على ملعبه، وهذا أحد أسباب أننا لم نلعب بالشكل الأمثل".

واختتم: "كانت هناك تمريرات خاطئة كثيرة حدثت من لاعبي وادي دجلة؛ بسبب سوء أرضية الملعب، والشوط الثاني لم أكن راضيًا عن الأداء".