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أخبار البلد

القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة عمل "صاحبات الاعمال"

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:50 م
القومي للمرأة يختتم
القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة عمل "صاحبات الاعمال"
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امل مجدي
اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل "صاحبات الأعمال" التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة " bold" للاستشارات والتدريب علي ريادة الأعمال، والتي استمرت علي مدار يومين . 

 وشرحت نيفين الجندي إحدى مؤسسي bold للمتدربات كيفية مواجهة العدو الداخلي وهي الأفكار السلبية التي تمنعهن وتعيقهن عن الوصول إلى تحقيق حلمهن وتنفيذ مشروعهن، وكيفية إعداد أنفسهن منذ البداية لما يمكن ان يواجهونه من صعوبات ومعوقات. 

وأشارت إلى أن الصعوبات في الماضي يجب ان تكون وسيلة للتعلم منها والاستفادة من كل خطأ ، بالاضافة الي معرفة كيفية تطوير انفسهن لتحقيق حلمهن ، وأهمية معرفة كيفية ادارة الوقت، وكيفية التعلم من تجارب الآخرين والاستفادة منها مع عدم المقارنة بالاخرين لان كل انسان له مايميزه عن الآخر، والاهتمام بالصحة ونوعية الحياة التي يعيشونها.                                    

وأكدت علي ضرورة الإعداد بشكل جيد لإنشاء مشروع مختلف جديد او النظر اليه من وجهة نظر مختلفة. وفي الختام تم تسليم المتدربات شهادات اجتياز الدورة.
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