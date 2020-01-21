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قيادة الإرهابية لا تنام.. أحمد موسى: فرق كبير بين التفاف قادة العالم حول السيسي وإهانة أردوغان فى برلين .. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:35 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تنظيم الجماعة الإرهابية في حالة من التخبط بسبب مؤتمر برلين، ورجوع أردوغان بعد أن هاجمه كل رؤساء العالم  وخدوه «غسيل ومكواة»حسب تعبيره.

وأضاف خلال  حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قيادات الإخوان لم تذق النوم، بعد الاستقبال الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي ووقوف زعماء العالم معه على هامش مؤتمر برلين؛ حيث التقطت عدسات الصحفيين رؤساء العالم « روسيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا»؛ وهم يلتفون حول الرئيس السيسي هناك.

وأشار موسى، إلى أن مصر دولة قوية وثقيلة على المستوى الإقليمي والعالمي، ولا يمكن أن يتم زعزعة استقرارها عن طريق «القاذورات»، التي يقولها كلاب الجماعة الإرهابية على الشرق ومكملين.

وأوضح موسى، أن الشعب المصري يقف كله خلف القيادة السياسية، ويعرف حجم مصر وقوة رئيسها بين قادة العالم وهذا ما ظهر في مؤتمر برلين.

وسخر موسى من أن المستشارة أنجيلا ميركل كانت في استقبال أردوغان ولكنها أحرجته بطلبها أن يخلع البالطو الذي يرتديه بشكل مهين له.

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