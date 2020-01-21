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اقتصاد

خلال قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية.. رسائل متبادلة بين وزيرتي التخطيط والصناعة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:35 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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تبادلت وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة الرسائل حول التعاون القائم بين الوزارتين في دعم قطاع الصناعة بصفته القطاع الرائد والدافع لمعدلات النمو وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رسالتها إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التى تلعب دورًا إيجابيًا كبيرًا فى الاقتصاد القومى، ويعد قاطرة النمو والمشغل الرئيس لفرص العمل اللائقة، وهو من القطاعات التي لها تشابكات مع القطاعات الأخرى، موضحة أن قطاع الصناعة من القطاعات التي لها وزن نسبي كبير فى معدل النمو.

وأشارت السعيد أن وزارة التخطيط ستقدم الاهتمام والدعم المطلوبين لوزارة التجارة والصناعة، وإلى السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفي رسالتها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: " إننا لن نستطيع تحديد الخطط المستهدفة للقطاع أو الخطط المستقبلية ورصد التحديات القائمة إلا بتعاون ودعم كامل من وزارة التخطيط وعلى رأسها الدكتورة هالة السعيد".

واستطردت جامع موضحة أن هذه الرسالة تعد فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للمساعدة والدعم من وزيرة التخطيط مؤكدة أن ذلك سينعكس في خطط فعلية واقعية وسيكون له تأثيرًا بنسبة كبيرة علي المؤشرات الاقتصادية، خاصة مؤشرات النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة ترتكز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

 

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