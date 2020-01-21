برلماني: نتائج قمة برلين بشأن الوضع في ليبيا صفعة مدوية على وجه تركيا

ثمن النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة برلين حول الوضع في ليبيا، مؤكدًا أنها تعكس الاهتمام المصري المتزايد بشأن الأوضاع المشتعلة في ليبيا والصراع الدائر هناك والبحث عن حل دولي للتصدي للتدخلات التركية السافرة في الشرق الأوسط

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وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن محاولات لأردوغان للتدخل في شؤون الدول العربية مثلما حاول من قبل في السودان وسوريا مصيرها دائمًا الفشل، مؤكدا أن كل هذه المحاولات الفاشلة من أردوغان تؤدي إلى انهيار الاقتصاد التركي واستمرار تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع مستوى التضخم

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