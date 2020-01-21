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برلمان

برلماني: نتائج قمة برلين بشأن الوضع في ليبيا صفعة مدوية على وجه تركيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
ثمن النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة برلين حول الوضع في ليبيا، مؤكدًا أنها تعكس الاهتمام المصري المتزايد بشأن الأوضاع المشتعلة في ليبيا والصراع الدائر هناك والبحث عن حل دولي للتصدي للتدخلات التركية السافرة في الشرق الأوسط
 
وأضاف "هيكل"، في بيان له، اليوم، أن مصر سبقت الجميع في التحذير من خطر الإرهاب في ليبيا وخطورة وجود عناصر مسلحة أجنبية في طرابلس بدعم ورعاية دول بعينها، مشيرًا إلى أن التزام الدول المشاركة في مؤتمر برلين بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا بموجب قرارات الأمم المتحدة وتعهدها بعدم التدخل في الشأن الليبي هو صفعة مدوية على وجه أردوغان الذى كان يسعى لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الحكومة "السراج" الإخوانية.
 
وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن محاولات لأردوغان للتدخل في شؤون الدول العربية مثلما حاول من قبل في السودان وسوريا مصيرها دائمًا الفشل، مؤكدا أن كل هذه المحاولات الفاشلة من أردوغان تؤدي إلى انهيار الاقتصاد التركي واستمرار تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع مستوى التضخم.

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