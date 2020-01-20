نقابة الأطباء: 150 ألف جنيه لأسر الـ 3 طبيبات ضحايا حادث المنيا

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام ل نقابة الأطباء ، إنه لا يوجد شيء يعوض من مات، وإن النقابة دورها تقديم الدعم والمساندة لأهالي طبيبات المنيا الثلاث ضحايا حادث طريق الكريمات وهن، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضي أثناء قدومهن من المنيا إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ.









وأضاف الطاهر، أن النقابة العامة للأطباء قررت دعم أسرة كل شهيدة بمبلغ خمسين ألف جنيه، كما قررت دراسة حالات الطبيبات المصابات لتقرير الدعم الضرورى لكل منهم طبقا للحالة.





وتقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا د.حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا ، تنفيذًا لـ قرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.





واشتمل بلاغ للمستشار حمادة الصاوي ، النائب العام والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو من لديها طفل اقل من سنتين و نصها : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .



