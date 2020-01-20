شريك شركة أكتيس يكشف تفاصيل توقيع استثمارات مع الحكومة المصرية..فيديو

أكد الدكتور شريف الخولي شريك شركة اكتيس والمدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه تم وضع مذكرة التعاون لبروتوكول بين المؤسستين الماليتين الرائدتين للشراكة في عدة مجالات رئيسية أبرزها الطاقة والبنية التحتية، كما تدعم بشكل مباشر هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.





وأضاف الدكتور شريف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية الحدث أن صندوق استثمار "أكتيس" وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات.





وتابع شريك شركة اكتيس والمدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن ذلك سيتم من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب في فرص ذات قيمة مضافة عالية تساهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.





وأشار الدكتور شريف الخولي أن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم.





وتتمتع أكتيس بسجل حافل للغاية في مجال الاستثمار في مصر، كما أنها واحدة من أبرز المستثمرين عالميا والرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية، حيث قامت بالاستثمار في بناء وتملك وإدارة 116 مشروعا للطاقة في افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا