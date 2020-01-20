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الصحة: الوزارة اتخذت كافة التدابير للتعامل مع فيروس الصين الغامض

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أن فيروس الصين الغامض والمنتشر حاليا عبارة عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، موضحا أن الفيروسات تتغير خواصها من فترة لأخرى، وقد ينتج منها أنواع جديدة.

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة تلفونية عبر فضائية "ten"، أن الفيروسات الجديدة تثير الزعر بين الناس، وتشدد الدول إجراءات الحماية خوفا من انتشار الفيروس، حيث طالبت منظمة الصحة العالمية كافة الدول بالحذر، وفحص كل القادمين من الصين.

وأشار  مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إلى أن الوزارة أعلنت اتخاذ كافة الاحتياطات في الموانئ والمطارات المصرية، وتوقيع الكشف على كل القادمين من الصين، للتأكد من سلامتهم ومنع انتشار الفيروس في مصر.

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس يعتقد أنه "كورونا" المنتشر في الصين عقب دخول مواطن صيني أراضيها.

وكانت الصين قد أعلنت وفاة 3 حالات إثر إصابتهم بفيروس "غامض" يشبه فيروس سارس، لتقترب حصيلة المصابين به إلى نحو 140 حالة جديدة. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
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