توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل :

مهنيًا: اليوم مناسب لتنتقل إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول

عاطفيًا: تتمتّع بحيوية كبيرة، تصادفك الفرص وتُوفّق في علاقة جديدة مهمّة تحديد مستقبلل العاطفي

صحيًا: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية



برج الثور:

مهنيًا: قد تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الزملاء إزاء أحد الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، ما أوقعك في عجز

عاطفيًا: لا تكن مقطب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك بل حاول ان تنسي اي شئ سئ فى احضانه

صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل

برج الجوزاء:

مهنيًا: تعيش هذا اليوم تقدمًا معنويًا قويًا وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجابًا وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة

عاطفيًا: فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك

صحيًا: تحتاج الى الهدوء بعيدًا عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك

برج السرطان:

مهنيًا: تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصًا أن الفرصة متاحة

عاطفيًا: تكون بعض المشاكل عبئًا على العلاقة بالشريك، فيستحسن أن تكون أكثر هدوءًا في تعاملك معه مستقبلًا

صحيًا: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة

برج الأسد:

مهنيًا: حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار لئلا تحرق أصابعك وتهدم كل ما بنيته

عاطفيًا: جوّ فاتر ومتقلّب وتظهر المتاعب وأخشى على العلاقة الهشّة وغير المترابطة والمبتدئة فكن حذر يا عزيزي

صحيًا: لا تظن أنك تقدر على تحمل الضغوط فترة طويلة، فقد تنهار في أي لحظة وفجأة





برج العذراء:

مهنيًا: تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد، وبانتظارك فرحة على هذا الصعيد

عاطفيًا: عامل الشريك بلطف ومحبة لتعزيز الروابط التي تصب في النتيجة في مصلحة العلاقة على المدى المنظور

صحيًا: لن أقول لك إن الوضع خطر لئلا تعيش في قلق، لكن إذا استمر على ما هو عليه فالخطر وارد لا محالة

:برج الميزان

مهنيًا: عليك أن تفتح عينيك جيدًا لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك، وعليك أيضًا أن تتمالك أعصابك، فالأضواء مسلّطة عليك بقوة

عاطفيًا: بينك وبين الشريك أسرار كثيرة، وكلما توطدت علاقتك به اكتشفت أمورًا تفرحك وتجعلك مرتاحًا إليه

صحيًا: على بعد شهريين عن الربيع تكثر المشاريع الترفيهية، فاحزم امرك منذ اليوم وخطط لها

برج العقرب:

مهنيًا: تعرف فرصًا مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجب، وتشعر بأن إيجابية الأجواء قد تحقق أرباحًا غير متوقعة على الإطلاق

عاطفيًا: لا تتوقف على الأمور البديهية فقط، بل حاول أن تبحث في الجوهر عن كل الظروف التي أدت بك إلى هذا الوضع

صحيًا: لا تعر المشاكل العابرة اهتمامك الكبير، وتغاض عنها بنشاطات ترفيهية مسلية

برج القوس:

مهنيًا: يبشرك الفلك بتطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقًا في مسيرتك

عاطفيًا: باستطاعتك مناقشة المواضيع الحسّاسة وربّما التفاوض حول نقطة معيّنة مع الشريك وتنجح فى اقناعه برايك

صحيًا: وظف طاقتك في مشاريع مسلية تبعدك عن روتين العمل وتزرع الراحة في داخلك



برج الجدي

مهنيًا: لا تقم اليوم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع على بساط البحث مهما يكن مهمًا ومفيدًا لك، وكن حذرًا من التقلبات

عاطفيًا: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائمًا فلا تبخل عليه واغدق عليه من حبك وحنانك

صحيًا: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من السهرات الطويلة لأنها تنهكك جسديًا



برج الدلو:

مهنيًا: حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية، ولا تخبر بها أحدًا لأن المغرضين كثر وأصحاب النيات السيئة يحيطون بك من دون أن تدري

عاطفيًا: تصرّف بطبيعتك مع الحبيب ولا تتصنّع المجاملة والتواضع، وابتعد عن التملق فهو يريدك على طبيعتك دون تصنع

صحيًا: يحذرك الفلك من الإفراط في تناول الخمور للتخلص من المشكلات يزيد الأمر سوءًا

