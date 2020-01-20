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رياضة

الإسماعيلي يعلن عن انضمام فخر الدين بن يوسف خلال ساعات

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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نور عادل
تستعد إدارة نادي الإسماعيلي للإعلان الرسمي عن صفقة انضمام الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، إلى صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة الإسماعيلي أنهم في حالة ترقب لوصول اللاعب إلى مصر وذلك من أجل الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أن الإسماعيلي واللاعب التونسي ووكيله أنهوا كافة الترتيبات حول انضمامه إلى الدراويش وتم إرسال تذاكر الطيران من أجل المجيء إلى مصر وإكمال. التعاقد

أفاد المصدر أن انضمام فخر الدين بن يوسف سيكون دفعة قوية لخط هجوم الدراويش خاصة وأن هذا هو طلب المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز.

وكان فخر الدين بن يوسف قد أنهى تعاقده مع فريق الاتفاق السعودي بشكل ودي.
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