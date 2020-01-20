النائب عامر الحناوي: مرحلة ثانية من التعويضات لأهالى أسوان.. فيديو

أكد النائب عامر الحناوي عضو مجلس النواب أن كل أهالي النوبة في سعاة شديدة بعد صرف التعويضات المقررة لهم مؤكدا أنها كانت تمثل بالنسبة لهم لحظة فارقة.

وأضاف النائب عامر الحناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية الحدث أن الأهالي قد حصلوا على حقوقهم مشيرا إلى أنه تم تهجيرهم من النوبة القديمة وعادت حقوقهم الآن.

وتابع عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى قراره يفي عام 2017 بتشكيل لجنة لحصر كل من لديهم حقوق من أهالى النوبة.

وأشار النائب عامر الحناوي أن مجلس الوزراء فتح لكل ألأهالى لاستلام تعويضاتهم والأوراق المقدمة لإثبات أحقيتهم بالتعويضات.

وقال عضو مجلس النواب إنه سيكون هناك مرحلة ثانية من التعويضات لأهالى أسوان الذين تضرروا من السد العالي وخزان أسوان مؤكدا أنه سيكون هناك بدائل سواء أراضي أو شقق أو تعويض نقدي حسب رغبة الموطن.