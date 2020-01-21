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اقتصاد

هيئة الاستثمار: حل عقبات المستثمرين أهم أولوياتنا لتحسين بيئة الأعمال

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:31 ص
الهبئة العامة للاستثمار
الهبئة العامة للاستثمار
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علياء فوزي

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،أن الهيئة  تسعي لإزالة العقبات أمام المستثمرين الحاليين وتشجيعهم على التوسع، باعتبارها أهم الوسائل للترويج للاستثمار في مصر.


أضاف " عبد الوهاب" في تصريحات له، أن الهيئة تعمل علي متابعة المناقشات التي تجري خلال اللقاء الأسبوعي للمستثمرين للعمل علي حل شكواهم و تطبيق الأفكار الجديدة لتطوير العمل، وفقا لرؤي واستراتيجيات لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأعمال العالمية.


أوضح " عبد الوهاب" أن هناك اهتماما مكثفا بالعمل المتسارع لحل التحديات التي تواجه الاستثمار تمثل أحد الملفات الهامة التي تولي لها الدولة أولوية قصوى في هذه المرحلة، لأنها تعطى رسائل مهمة للمستثمر العالمي والمحلي عن جودة مناخ الاستثمار في مصر.


وأكد زوأكد وموضحا أن هناك تنسيقا كاملا مع الوزارات والجهات المعنية هو أحد سُبل تهيئة مناخ الأعمال للحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات الجديدة.

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