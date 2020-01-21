قمة لندن للاستثمار 2020.. مهمة قارية جديدة يقودها الرئيس السيسي.. اقتصادية النواب تؤكد إسهامها في زيادة الضخ الاستثماري.. وتطالب بتوافقها مع متطلبات الدول الأفريقية

محمد بدراوي: 2020 سيكون عاما حافلا بالاستثمارات

عمرو الجوهري: تعاظم مهمة قمة لندن للاستثمار بعد التباطؤ العالمي للاقتصاد

برلماني: قمة أفريقيا- بريطانيا للاستثمارمكسب للقارة ويجب استغلالها في مجالات تحتاجها

أكد نواب مجلس النواب، أهمية قمة أفريقيا- بريطانيا للاستثمار 2020، والتي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، و تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.



وتسلط القمة الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.

في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن قمة أفريقيا- بريطانيا للاستثمار، تأتي ضمن مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتواجد في كل المحافل الدولية التي تدعم الاقتصاد القومي والقاري، باعتبار أن القمة الأفريقية البريطانية، تأتي ضمن البحث عن فرص استثمارية للقارة الأفريقية.



وقال النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "قمة أفريقيا- بريطانيا سوف يكون لها دور كبير في زيادة حجم الاستثمارات خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن عام 2020 سوف يكون حافلًا بالاستثمارات، لاسيما مع ارتفاع مؤشر التنافسية وضرورة أن يكون هناك تركيز على تزويد نقاط القوة وتلاشي نقاط الضعف المتمثل في البيروقراطية والتراخيص وغيرها من الأشياء التي تعطل أوضاع الاستثمار.



وتحدث عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، عن دور مصر الفاعل في القارة الأفريقية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الإتاحد الأفريقي، مؤكدًا أنه قام بدور مهم في جذب الاستثمارات للقارة الأفريقية، عن طريق مشاركاتها الدولية كممثل للقارة.



وأشار النائب محمد بدراوي، إلى أن هناك ازدياد حجم التبادل التجاري بين القارة الأفريقية، على رأسها مصر، خاصة مصادر الطاقة، منها الغاز، وبالتالي ازدياد الميزان التجاري.





من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه من الضروري النظر إلى قمة أفريقيا- بريطانيا للاستثمار، يجب النظر إليها من منظور عالمي، حيث أهميتها تأتي بعد تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي أثر سلبًا على حجم التبادل التجاري، مما دفع الدول للاتجاه إلى الاستثمار في أماكن بمأمن عن الصراعات، وهي أفريقيا.



وأضاف النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجعلها أيضا تبدأ في بحث الاستثمارات مع الدول الأفريقية، وهو ما يجب أن تستغله مصر، ليكون لها تواجد مؤثر وشامل يضم الاستثمارات الخاجية، ومن ثم توجيه هذه الاستثمارات نحو القارة الأفريقية.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أنه على الدول الأفريقية استغلال الاستثمارات الخارجية، التي باتت على موعد مع زيادة كبيرة في نسبتها، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق وجود بنية تحتية قوية تدعم وتتكيف حجم هذه الاستثمارات.

في السياق ذاته، قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إنه من الضرورة أن يكون هناك تكافؤ في الفرص الاستثمارية التي تنجم عن قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار، بحيث تكون في مجالات تحتاجها القارة بشكل فعلي.



وأكد النائب هشام عمارة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قمة أفريقيا- بريطانيا للاستثمار لها أهمية كبيرة في زيادة حجم الاستثمارات في القارة، وسوف تخرج بمكاسب عديدة لمصر وللقارة الأفريقية، لاسيما على مستوى الاستثمارفي التعليم، وهو أمر ضروري، خاصة التعليم الجامعي، الذي يعتبر أحد المجالات التي تتفوق فيها بريطانيا.



وأضاف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أنه من المتوقع أن يكون هناك استثمارات بين أفريقيا وبريطانيا على مستوى القطاع الصناعي كذلك الأمر بالنسبة لقطاع الطاقة.



وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون استمرار التعاون بين القارة الأفريقية وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية.