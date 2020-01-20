"الاستثمار والمناطق الحرة" تستقبل البعثة اليابانية لمراجعة الاقتصاد الكلي التابعة لجايكا

وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج وفد البعثة اليابانية لزيارة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة بمصر وذلك بهدف مراجعة الوضع الاقتصادي الكلي بمصر بغية المحافظة على استدامة التعاون الاقتصادي بين البلدين.



شارك في الاجتماع كل من عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة و محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي ورضوى كمونة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وأميرة سعيد مدير عام منتدب على الإدارة العامة للتقارير الدولية ومسئول ملف المنظمات اليابانية.



وخلال الاجتماع استفسر الجانب الياباني عن عدة موضوعات من أهمها وظائف ومهام ودور الهيئة في شأن تشجيع الاستثمار، إدارة المناطق الحرة والوضع الحالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومناخ الأعمال بمصر، وما هي الإجراءات التي تتبعها مصر لتحسين بيئة ممارسة الأعمال.



وفي هذا الإطار، قدمت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة شرحًا تفصيليًا عن دور الهيئة والخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم المستثمرين وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والضمانات والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة سواء بنظام الاستثمار الداخلي أو من خلال الفرص الاستثمارية المطروحة بالمناطق الحرة العامة والخاصة، المناطق الاستثمارية، المناطق الصناعية وغير ذلك من الفرص الاستثمارية الجديدة التي توفرها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب.



استقبلت علا القبرصي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره بمقر الهيئة وفد البعثة اليابانية المعني بمراجعة الاقتصاد الكلي بمصر والتابع لوكالة اليابان للتعاون الدولي Japan International Cooperation Agency "JICA.