تعرف على الفصل الذكي بهندسة عين شمس





تجري كلية الهندسة بجامعة عين شمس إحدى مراحل التدريب في الفصل الذكي (Smart Classroom) في كلية الهندسة بجامعة عين شمس والفصل الذكي هو ثمار تعاون بين ثلاث جهات صینیة وجامعة عين شمس، وهذه الجهات الثلاث هى، المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI)، جامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا (SUSTech) بمدينة تشينزن بجمهورية الصين الشعبية، مجموعه وي دونغ للتعليم السحابي (Weidong).





يحاضر في التدريب، كيفن وو، مدير المشروعات الخارجية بمجموعة ويدونج للتعليم السحابي، وحسن عديل شهزاد، المدير الفني الرئيسي للفصول الذكية بالمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو.





يهدف المشروع إلى تسجيل المحاضرات لبثها بشكل مباشر على موقع الجامعة بما يسمح للطلاب بحضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسب آلي متصل بشبكة الإنترنت، والاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق، وعمل مجموعة برمجيات تسمح بعمل دروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي، وكذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يسمح بأن یكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الرسائل خارج مصر.