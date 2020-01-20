اخبار البرلمان.. توقع بانخفاض أسعار اللحوم قريبا.. وتوافق حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 20 يناير:

قريبا.. برلماني يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لهذا السبب

توقع النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد مبادرة وزارة الزراعة باستيراد عجول التربية ومنحها للمزارعين، منوها إلى وجود حديث عن مبادرة لتربية الأبقار الحلوب وأنثى الماشية لتوفير الثروة الحيوانية.

مفيدة عبدالرحمن.. قصة إنجاز تاريخي لبرلمانية استمر 17 عاما

لم يقتصر الأمر على شهرتها المهنية في المحاماة فقط، بل تخطى الأمر أبعد من ذلك لتحقق مفيدة عبدالرحمن إنجازا برلمانيا لم تحققه نائبة من قبل، حيث تعد أول سيدة مصرية تستمر عضوا بمجلس الأمة لمدة 17 عامًا متصلة، مثلت فيهم دائرتها الأزبكية والظاهر لدورات عديدة.





هل يضع البرلمان ضوابط جديدة للسيطرة على الأسعار؟.. تفاصيل

قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في معدلات التضخم بشكل غير مسبوق بعد تسجيله 2.7 %، وهو يدل على أن هناك تراجعًا ملموسًا في الأسعار.

شروط جديدة لتعيين المعيدين .. تعرف على القانون الجديد لتنظيم الجامعات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم الجامعات بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتى المنوفية وبنى سويف.

لجنة برلمانية تتوافق على تعريفات جديدة بقانون المشروعات

أقرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعيها اليوم، بمجلس النواب المادة "23" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.

طلب إحاطة عن تضرر المواطنين من الاتجار بتأشيرات العمرة في السوق السوداء

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن تضرر المواطنين من ارتفاع سعر تأشيرات الحج والعمرة ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية.

كلاكيت تاني مرة.. تطبيق قانون الجريمة الالكترونية بفصل محامٍ.. تفاصيل

في ثاني تطبيق لقانون مكافحة الجريمة الالكترونية ، حكمت المحكمة الإدارية العليا بفصل محام بالبنك المركزى المصرى ، قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزى المصرى على صفحته بموقع الفيس بوك، مشهرا بهم، ونشر ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.

رئيس تضامن النواب يكشف كواليس مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

كشف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب، كواليس مناقشة مشروع قانون بتظيم ممارسة العمل الأهلى تحت قبه البرلمان بتأكيده أن القانون تعرض لحملة مقاومة ممنهجة قبل صدوره، بدأت بحملة إعلامية كبري ضده، مرورًا بالضغوطات الدولية الواسعة حتي أن بعض السفارات وجهت دعوت إلي أعضاء المجلس لتشكيل قناعة ضد القانون، وصولًا إلي اتصالات علي أعلي مستوي لمواجهة هذا القانون.

تضامن البرلمان: لن يضار مواطن مصري من الإصلاح الاقتصادي

قال عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حريصة كل الحرص أن لا يضار مواطن مصري من الفئة المحدودة والفقيرة من عملية الاصلاح الاقتصادي والتحول الاقتصادي في مصر.

لا تقل عن نصف مليون جنيه.. اِعرف عقوبات التلاعب بالأسعار في القانون الجديد

رغم أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في أسعار بعض السلع، إلا أن هناك من يشتكي من وجود ممارسات احتكارية من عدد من التجار، وهو ما أدى إلى وجود مشاكل في أسعار بعض السلع.