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رأي الموسيقار هاني شنودة في المهرجانات.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:07 ص
الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة
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هاني حسين

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه لا يوجد في الموسيقى موسيقى مؤدبة وموسيقى غير مؤدبة، ولكن المشكلة  تكمن في نوعية الكلمات.

وأضاف  هاني شنودة  في حواره  مع الإعلامية إيمان  الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لا مشكلة لدي في  موسيقى المهرجانات ولكن المشكلة في الكلمات".

وتابع هاني شنودة:"    يجب أن تمر أي أغنية أو قصيدة أو فيلم على المصنفات الفنية وفي حال عدم تمريرها على المصنفات يعاقب عليها بالسجن والغرامة".

ولفت هاني شنودة:"  اكتشفت  محمد منير وعمرو دياب، وفرقة المصريين في غاية الأهمية وتعتبر أول ديمقراطية في الأغنية".

وتابع هاني شنودة:"  كنت أختار تأليف أغاني تعيش لعدة سنوات"، مضيفا:"  المزيكا تقدم الكلام وتعمل على إنجاحه والكلمات، وتجعل الأغاني خالدة".


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